Fremtiden er førerløs - til dels

Tirsdag 13. marts 2018 kl: 20:46

Førerløse lastbiler vil gøre chauffører arbejdsløse - eller løse chaufførmanglen



Af: Jesper Christensen En særlig ekspertgruppe udvalgt af VLAK-Regeringens transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance og bestående af planlæggere og transportforskere har i rapporten vurderet, hvordan - og ikke mindst med hvilken hastighed - automatisering af biler vil blive udbredt for henholdsvis private biler, taxier, busser og lastbiler.Rapporten giver et bud på, hvornår nye teknologier sammen med nye forretningsmodeller baseret på forskellige app’er til smarte telefoner for alvor kommer til at bidrage til øget mobilitet til store grupper i befolkningen.Rapporten forventer, at vejgodstransporten stiger med 12 procent fra 2015 til 2030. Det er lidt mindre end væksten for persontransporten med personbiler. Væksten vil blive størst i de største byer - København, Aarhus, Odense og Aalborg - fordi befolkningen vil vokse mest her.Rapporten har et særligt afsnit om godskørsel, der taler om kommende førerløs lastbilkørsel, platooning og flyvende droner i bydistributionen. E‐handlen vil fortsætte med at trække omsætning ud af den eksisterende fysiske detailhandel og vil formentligt påvirke udbuddet af udvalgsvarer, der koncentreres yderligere til færre og større byer. Rapportens forfattere pegede under konferencen på, at e-handlen først for alvor vil ændre godstransporten den dag, hvor den for alvor får fat i dagligvarehandlen.En overgang til førerløse lastbiler stiller spørgsmålet om de beskæftigelsesmæssige konsekvenser for de mange tusinde chauffører, der i dag er beskæftiget i transporterhvervet. Der er generelt enighed om, at der i dag er mangel på lastbilchauffører både i Danmark og i Europa generelt og særligt chauffører til at udføre de lange transporter. Behovet for chauffører vil stige sammen med den forventede vækst i samfundet. Det øgede behov for lastbilchauffører til at udføre den stigende vejgodstransport, som væksten i samfundet udløser, vil ikke kunne indfries, hvis der ikke kommer flere chauffører ind i erhvervet. Det anslåes, at der inden for få år vil mangle 2.500 chauffører alene i Danmark - flere hundrede tusinde på europæiske plan. Det problem vil automatisering af vejgodstransporten kunne imødekomme.















Vognmandsorganisationen DTL’s direktør Erik Østergaard finder rapporten egnet til, at man politisk kommer videre med de helt basale tiltag for infrastrukturen og sammenhængskraften i fremtidens velfærdssamfund.





- Udviklingen banker på, hvad enten politikerne ønsker det eller ej. Derfor bør denne rapport være en endnu en øjenåbner for de siddende transportpolitikere, for det er dem, der skal skabe det grundlag, som udviklingen kan hvile på. Her tænker jeg især på infrastruktur og ITS (Intelligente Transport Systemer), som er blevet underprioriteret i den grad af samtlige regeringer i de senere år. Vores transportpolitikere har et helt grundlæggende ansvar for at berede vejen for den teknologiske udvikling, som ikke kan undgås. Det skal ske gennem fornuftig regulering og bevillinger. Det kommer vi ikke udenom, siger Erik Østergaard og fortsætter:



- Fremtiden vil udfordre rekrutteringen af medarbejdere i transportbranchen. Den traditionelle chauffør behøver yderligere kompetencer, som branchen skal være vågen for at tilføre. Derfor har vi også i erhvervet selv et ansvar for at skabe et fornuftigt grundlag for udviklingen.





Ekspertgruppen bestod af:

Formand: Transportforsker Niels Buus Kristensen, cand.polit. og Ph.D. fra Københavns Universitet. Han er i dag forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo og medlem af Klimarådet. Tidligere har han været direktør for DTU Transport og udviklingschef i COWI

Anette Enemark, Civ.ing. med speciale i fysisk planlægning fra Aalborg Universitet og fagjournalist fra Aarhus Journalisthøjskole. I dag er hun Mobilitetschef i Movia

Maria Wass-Danielsen, Civilingeniør fra DTU og partner i rådgivervirksomheden Urban Creators. Indtrådt pr. december 2017

Katinka Hauxner, Cand.scient.pol., bystrategisk rådgiver og indehaver af rådgivningsvirksomheden Hauxner ApS. Udtrådt pr. december 2017

Mogens Fosgerau, Professor ved DTU. Blandt de førende transportøkonomer i verden og har udgivet en lang række meget citerede videnskabelige artikler

Otto Anker Nielsen, Professor, Civilingeniør og Ph.D. fra DTU. Leder af Transport DTU og Trafikmodeldivisionen på DTU Management Engineering. Medejer og Bestyrelsesformand for Rapidis Aps

Søren Riis, Dr. Fil og Ph.D. fra Albert-Ludwigs-Universität, Tyskland, lektor i teknologi- og videnskabsfilosofi (Roskilde Universitet), co-founder af GoMore, leder af forskergruppen SAiNT og associeret partner ved Instituttet for Fremtidsforskning

