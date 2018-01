Polske transportvirksomheder mangler chauffører

Tirsdag 16. januar 2018 kl: 12:53

Af: Redaktionen I takt med, at polske transportvirksomheder er kørt frem på det europæiske transportmarkeder, er behovet for chauffører vokset - endda så meget, at de polske virksomheder i dag mangler omkring 100.000 chauffører. Ifølge en undersøgelse, som konsulent-virksomheden PwC har udarbejdet er der mellem 600.000 og 650.000 chauffører ansat hos polske transportvirksomheder. Omkring 25.000 medarbejdere forlader erhvervet hvert år, og der kommer 35.000 nyuddannede til.Tilvæksten er ikke nok til at imødekomme efterspørgslen på omkring 80.000 chauffører. Derfor forsøger de polske virksomheder at hyre kvalificerede chauffører i andre lande i Østeuropa, hvilket bliver sværere og sværere. I 2016 blev antallet af chauffører fra Hviderusland og Ukraine, som polske transportvirksomheder beskæftigede, fordoblet ifølge Verkehrsrundschau.Undersøgelsen fra PwC viser også, at 20 procent af virksomhederne permanent mangler chauffører og ikke fandt nok, der var interesserede i at blive uddannet som chauffører. 60 procent mangler chauffører en gang i mellem.Den største barriere er angiveligt omkostningerne ved at uddanne sig til chauffør, der i Polen løber op i mellem 2.200 og 2.900 euro (16.000 og 21.000 kroner). Her kunne statsstøtte til uddannelse hjælpe. Lastbilchauffører tjener ofte 1.500 euro mere om måneden end mennesker i andre fag. Men mange chauffører føler sig udbrændt efter et par år og søger derfor over i andre job.