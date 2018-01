Kameraspejle giver lastbilchauffører bedre overblik

Tirsdag 16. januar 2018 kl: 01:00

Af: Redaktionen Man er nu så langt, at firmaet Stoneridge Electronics, der har specialiseret sig i elektronik til førerhuse, forbereder en kommerciel lancering af bakspejlet i 2018. Det skriver Magasinet Arbejdsmiljø.Det digitale spejl blev monteret i begge sider af 70 Scania lastbiler med tilkoblede påhængsvogne. De live­streamede billeder fra kameraspejlene blev vist på skærme i førerhuset. Det omfattende forsøgsprogram var udarbejdet og overvåget af forskere fra Rise, som er det svenske forskningsinstitut for blandt andet innovation. Afprøvningerne skete dels med kontrollerede eksperimenter på Rise’s særlige forsøgsområde for trafikforskning ved Borås, dels i den almindelige trafik over en periode på toenhalv måned. Afprøvningerne fandt sted i vekslende vejrlig og døgnet rundt.Forsøgene og chaufførerne havde samme konklusion - at den digitale løsning havde flere fordele frem for en konventionel. Ud over at være let at vænne sig til reducerede kameraløsningen de skjulte vinkler betragteligt og gav chaufførerne større synsfelt og føling med omgivelserne, herunder også den bageste del af påhængskøretøjet.Mange oplevede det også som en klar fordel, at det ikke betød så meget, at sideruden var beskidt, og at det ikke var nødvendigt at vride kroppen for at få det bedste syn i sidespejlet, hvilket alle oplevede som en forbedring af arbejdsmiljøet.Kameraerne er udstyret med automatisk defroster og selvrengøring, ligesom nat-mode med infrarødt LED er aktiveret automatisk. Monitoren har en høj opløsning og klarer sig godt også i sollys, fremgår det af forsøgene.Den svenske stat har støttet projektet med godt syv millioner svenske kroner.









