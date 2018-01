SAS skal have ny formand

Mandag 15. januar 2018 kl: 16:51

Af: Redaktionen Fritz Schur har siddet i SAS' bestyrelse siden 2001 og været selskabets formand siden 2008.









I forbindelse med sit farvel til SAS' bestyrelse peger Fritz Schur på, at selskabet siden 2001 har gennem gået en omformning - frem for alt er omkostningsniveauet mindsket markant, hvilket har gjort det muligt for SAS at sænke priserne. Det har igen ledt til en væsentlig forbedret konkurrenceevne.









- Efter flere år med underskud har SAS for tredje år i træk vist en milliardoverskud og har desuden fornyligt leveret sit bedste resultat i 20 år, siger Fritz Schur, der fremhæver, at SAS med Rickard Gustafson og hans hold har en tydeligvis kvalificeret ledelse.









- Med forventningerne til 2018 er det et passende tidspunkt at skifte ud på formandsposten, siger Fritz Schur.















