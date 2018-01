HMF forsyner nyt forsyningsselskabs nye bil med ny kran og hejs

Mandag 15. januar 2018 kl: 15:22

Af: Redaktionen Kranen har et armsystem med 15 graders overknæk mellem inderste udligger og knækarmen samt et arbejdsområde på 400 grader. Det giver kranen stor fleksibilitet ved krævende opgaver, hvor pladsen er trang - eksempelvis under porte og gennem vinduer. Kranen har en hydraulisk rækkevidde på 14,8 meter. HMF 2620-K kranen er eksempelvis udstyret med HMF’s patenterede EVS-stabilitetssikringssystem, der sikrer maksimal stabilitet og løfteevne i hele kranens arbejdsområde. Sikkerhedssystem løbende den kontravægt, som lastbil og last tilsammen udgør, hvilket optimerer løftekapacitet og rækkevidde til den aktuelle situation.







Udover kranen er der på Scania’en monteret et HMF TF320 Wirehejs med en tippe- og optrækskapacitet på op til 20 ton.





