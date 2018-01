Vognmand i Sjørring fik en fire-akslet leveret

Mandag 15. januar 2018 kl: 12:04





Af: Redaktionen Den nye fire-akslede hejseladsbil er en Scania R 520 LB8x4*4 af den nye generation fyldt med en række pakker - eksempelvis læderpakke, chaufførpakke og lyspakke - som Jesper Pedersen kunne pakke ud sammen med bilen som en slags tidlig julegave.Den nye Scania er opbygget med Palfinger kroghejs og tilpasset til kørsel med flis. Derfor er bilen leveret med de halv-lange CR16 mellemførerhus for at give plads til så store containerkasser som muligt. Med det kortere førerhus er der blevet plads til en særlig gangbro bag førerhuset, så Jesper Pedersen nemt kan komme op og tjekke læsset i de store containerkasser og lægge net på inden kørslen.Forvognen er udstyret med et VBG-træktøj og kører til hverdag med en tre-akslet overføringshænger, så den samlede tilladte vogntogsvægt er oppe på 56 tons. For at den nye fire-akslede hejseladsbil kan stå fast i de store skove i Nationalpark Thy, hvor det meste af flisen hentes, er den udrustet med tandemtræk.Den nye Scania er solgt, opbygget og leveret af Stiholt i Thisted - og lakeret i Thisted hos Totallak. Bilen skal også serviceres på Stiholts værksted i Thisted på en Drivline+ serviceaftale i fem år.