Litauer blev anholdt i Tyskland i stjålet dansk varebil

Fredag 12. januar 2018 kl: 21:00

Af: Redaktionen Den 25-årige mand blev anholdt 7. december, da tysk politi stoppede en Mercedes Sprinter på motorvejen ved Frankfurt Oder tæt på den polske grænse. Det viste sig, at bilen nogle dage før var blevet stjålet i Roskilde. Bilen var forsynet med falske nummerplader.Syd- og Sønderjyllands Politi, der på hele dansk politis vegne efterforsker og behandler sager, hvor kriminelle bliver anholdt i udlandet efter at have begået kriminalitet i Danmark, fremstillede manden ved et grundlovsforhør i Sønderborg fredag. Han nægtede sig skyldig i både tyveri og hæleri, men accepterede fængslingen.