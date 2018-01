Svenske lastbiler tabte markedsandele i 2017

Fredag 12. januar 2018 kl: 12:34



Mærke



Periode



Periode året før



Ændring, Antal



Antal



Andel



Antal



Andel



Volvo Trucks



1.317



29,2 %



1.358



29,8 %



-3,0 %



Scania



1.021



22,6 %



1.145



25,2 %



-10,8 %



Mercedes-Benz



825



18,3 %



707



15,5 %



16,7 %



MAN



769



17,0 %



760



16,7 %



1,2 %



DAF



268



5,9 %



204



4,5 %



31,4 %



Iveco



232



5,1 %



322



7,1 %



-28,0 %



Renault Trucks



81



1,8 %



56



1,2 %



44,6 %



Dennis Eagle



1



-



-



-



100,0 %



Total



4.514









4.552









-0,8 %



(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører)

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Volvo Trucks fik nyregistreret 1.317 nye lastbiler over 16 ton sidste år. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det 41 færre end året før. Scania fik nyregistreret 1.021 nye lastbiler over 16 ton, hvilket er en tilbagegang på 124.I 2017 fik Mercedes-Benz nyregistreret 825 lastbiler over 16 ton, hvilket var en fremgang på 16,7 procent og rakte til en tredjeplads foran forrige års nummer tre, MAN, der med 769 nyregistreringer kunne notere en fremgang på 1,2 procent, men altså ikke nok til at fastholde tredjepladsen.Femtepladsen gik til DAF, der fik nyregistreret 268 lastbiler over 16 ton i 2017. Det var 31,4 procent flere end i 2016, hvor antallet var 2054. Iveco fik på sjettepladsen nyregistreret 232 nye lastbiler i 2017, hvilket var 90 - eller 28,0 procent - færre end i 2016.Renault Trucks kørte frem med 44, 6 procent fra 56 nyregistreringer i 2016 til 81 i 2017.Dennis Eagle, der leverer specialbyggede køretøjer - eksempelvis renovationsbiler - fik nyregistreret et enkelt køretøj i 2017.