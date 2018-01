To mænd kastede sten på motorvej ved Hirtshals

Føreren af bilen mente, at det var noget grus ellersmåsten, der var kastet ned på hans bil. Føreren af bilen kom ikke til skade ved hændelsen.





De to personer på broen kørte med det samme væk fra stedet på knallerten og forsvandt i vestlig retning mod Horne og Tornby.





Bilisten har beskrevet de to personer som:

A: Mand, ca. 185 cm og almindelig af bygning. Iført sort styrthjelm med sort glas og sort jakke med pelshætte

B: Mand, ca. 15 – 20 år, ca. 185 cm, muskuløs/lettere kraftig af bygning, dansk af udseende og kort hår. Iført en lys farvet dynejakke Køretøj: Scooter (muligvis PGO Hot 50) mørkeblå eller sort med hvid skrift på siden





Af: Redaktionen Den mandlige fører af bilen har over for politiet forklaret, at der stod to unge personer på broen. Den ene havde styrthjelm på hovedet og ved siden af stod en knallert.



Nordjyllands politi ser meget alvorligt på sagen og efterlyser vidner der kan have set personerne på broen eller har kendskab til, hvem de er. Man kan kontakte politiet på telefon 114.





