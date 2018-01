Vognmand i Gladsaxe kører i Mercedes med hejs og kran

Fredag 12. januar 2018 kl: 12:03

Af: Redaktionen Hiab-kranen er er monteret fast bag førerhuset og er udstyret med CombiDrive 3 styresystem. Kranen er med indvendige slangeruller, der beskytter slangerne mod at blive beskadiget under brug af kranen. Opbygningen er yderligere udstyret med en hydraulisk kofanger, så der undgås for stort overhæng ved kørsel med længere containere. Kran og hejs er monteret på en Mercedes Arocs 3258 LK Tridem med en akselafstand på 3200 mm.SAWO i Herlev har leveret opbygningen til Gladsaxe Vognmandsforretning gennem Mercedes i Greve, som har leveret chassiset.