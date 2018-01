Ny analyse af busforbindelser i erhvervsområder peger på mangler

Torsdag 11. januar 2018 kl: 14:52

Af: Redaktionen Omkring 10 procent af de ansatte, som indgår i analysen, har slet ikke et busstoppested i nærheden af deres arbejde. Analysen har identificeret en række større erhvervsområder med over 500 ansatte, hvor der er under 6 afgange i myldretiden mellem klokken 6 og 9. Disse områder er fordelt over hele landet.Analysen giver anledning til, at kommuner, regioner og trafikselskaber overvejer, om betjeningen af erhvervsområder rundt om i hele landet kan blive bedre, så medarbejdere kan tage bussen eller toget på arbejde.Mange steder mangler erhvervslivet arbejdskraft, og der er behov for, at virksomheder også kan rekruttere medarbejdere, som ikke har adgang til en bil.Analysen er udarbejdet af Cowi og kan hentesDI Business har beskrevet analysen i januar 2018. Interesserede kan læse mere