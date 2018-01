Vognmand på Sjælland trækker læsset med en Arocs

Torsdag 11. januar 2018 kl: 11:47

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Arocs’en, der er forsynet med en masse ekstraudstyr og har en motor, som yder 630 hk, skal til dagligt løse forskellige opgaver rundt omkring på Sjælland, hvor Nøddekær Entreprise har deres nedbrydningsopgaver.HMF har stået for opbygningen med kroghejs, mens Brande Autosadelmager har stået for plysningen af førerhuset.Ronnie Christensen fra Ejner Hessel A/S har stået for leveringen af det samlede vogntog.