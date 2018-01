Onsdag 10. januar 2018 kl: 22:45







Det er især indenfor brancherne Handel, Transport og Erhvervsservice, at der har der været fremgang, så antallet af arbejdspladser i Aarhus Kommune pr. september 2017 lå på 190.396.







Jacob Bundsgaard glæder sig over tallene, men peger også på, at Aarhus har momentum, som også udnyttes til at få endnu flere i beskæftigelse - og især dem på kanten af arbejdsmarkedet.







- Jeg kan kun glæde mig over, hvor godt det går i Aarhus. Men væksten stiller også krav til os. Fra kommunalt hold skal vi holde fokus på fortsat at udvikle virksomhedernes rammebetingelser, men det er også nu, erhvervslivet har mulighed for at påtage sig et endnu højere socialt ansvar og skabe plads til dem, der indtil nu har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er nu, hvor det går godt, vi skal have alle med! Også af hensyn til fortsat vækst og udvikling – når vi nu ved, at én af de ting der følger af et opsving hurtigt kan blive mangel på kvalificeret arbejdskraft, sagde Jacob Bundsgaard.







Det er tal fra Danmarks statistik, der for alvor sætter en streg under den vækst, der disse år sker i Aarhus. Helt præcist 6.562 flere arbejdspladser er det blevet til på ét enkelt år, hvilket svarer til en vækst på 3,6 procent.