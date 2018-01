Kammeradvokaten har gennemgået udbud af den nye ny Storstrømsbro

Onsdag 10. januar 2018 kl: 21:06

Af: Redaktionen Partierne bag forliget om at bygge den nye bro over Storstrømmen mellem Sjælland og Falster bakker op om, at Vejdirektoratet vil undersøge situationen nærmere, inden der træffes endelig beslutning om det videre forløb.Kammeradvokaten fastslår i sin redegørelse, at det italienske konsortiet ikke udbudsretligt kan udelukkes på det foreliggende grundlag vedrørende straffesagerne i Venedig mod tidligere medarbejdere hos to af entreprenørerne og aktuelle økonomiske udfordringer hos den ene entreprenør. Det betyder blandt andet, at Vejdirektoratet ikke udbudsretligt har mulighed for at tildele kontrakten til en af de andre tilbudsgivere.I stedet vil Vejdirektoratet indsætte en særlig klausul i kontrakten med henblik på at håndtere eventuelle italienske strafferetlige domme med videre, der måtte blive afsagt i løbet af kontraktperioden.For nyligt har en af entreprenørerne - Condotte - oplyst, at de har økonomiske udfordringer og er i gang med en rekonstruktionsproces.Derfor beder Vejdirektoratet nu det italienske konsortiet om at redegøre for, hvordan de kan løfte kontrakten, også i en situation, hvor den ene entreprenør ikke kan levere sin planlagte del af entreprisen. Dette skal ske, inden der tages beslutning om at underskrive kontrakterne.- Der er sat klare retningslinjer op for, hvordan et udbud af en offentlig anlægsopgave skal finde sted. Disse retningslinjer er nedfældet i udbudsreglerne, som Kammeradvokaten i dag har bekræftet, at Vejdirektoratet har fulgt, siger tranport -, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).Vejdirektoratet afventer nu den nye redegørelse fra entreprenørkonsortiet, hvorefter der tages stilling til det videre forløb.- Vi skal være sikre på, at det hele kører efter bogen, og at broen kan blive bygget til tiden og inden for budgettet, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:- Der er tale om et meget stort og vigtigt anlægsprojekt. Alene anlægskontrakten har en værdi på mere end 2 milliarder kroner. Og en eventuel annullation af udbuddet vil betyde, at projektet bliver omkring 15 måneder forsinket og højst sandsynligt også vil kræve en større projektbevilling. Derfor skal vi tænke os meget godt om.Vejdirektoratet forventer, at den nye redegørelse vil foreligge inden for et par uger, hvorefter forligskredsen vil drøfte sagen igen.