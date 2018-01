Kloakservice-virksomheder slår sig sammen

Tirsdag 9. januar 2018 kl: 17:25

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen De to store kloakservice virksomheder er NKI Kloak- og Industriservice A/S i Aalborg og LMJ A/S i Glostrup. Leif M. Jensen A/S - LMJ A/S - har overtaget alle aktiviteter i NKI Kloak- og Industriservice A/S.Ud over administrative fordele er der fordele ved at gå ud med ét brand i stedet for to. Fremover går NKI A/S under navnet LMJ.dk. Ændringerne er allerede trådt i gennem på nettet.Sammenslutningen skal også gøre det mere simpelt for kunderne. Med de nye opdateringer på siden er det nemmere at tilgå hver afdeling og finde kontaktoplysningerne.NKI Kloak- og Industriservice A/S har gennem de seneste to år kørt med underskud. LMJ A/S viste i 2016/2017 et resultat før skat på minus 2.328.000 kroner og et resultat i 2015/2016 på minus 12.032.000 kroner.I årsrapporten for 2016/2017 skiver ledelsen i LMJ A/S, at den forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2017/2018.