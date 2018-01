MAN har leveret den første af to nye slamsugere til Midtjysk Kloakservice.

Tirsdag 9. januar 2018 kl: 06:53

Af: Redaktionen Bilen er leveret med LX førerhus, som er det største i modellens klasse, og som giver masser af luft og plads til chaufføren i kabinen. Udover dette er bilen blandt andet også udstyret med multifunktionsrat, stålkofanger foran, MAN ComfortShift og tempomat.Selve opbygningen består af en 14 kubikmeter tank med indbygget stempel, der fungerer som skillevæg og derved giver muligheden for til dagligt at have for eksempel 2 kubikmeter rent vand og 12 kubikmeter slam i tanken på samme tid. På toppen ligger to sammenrullede slanger - både en 1” og 5 ”. Derudover indeholder opbygningen en Samson Vakuum-pumpe samt et tårn på venstre bagende.Midtjysk Kloakservice har hovedsæde i Viborg. De to nye biler skal køre med olie slam, zink, affedtningsmiddel, kloakrensning for private og meget mere.Det er regionschef Søren Nybroe, som har stået for leveringen af Midtjysk Kloakservice’ nye MAN i samarbejde med FFG Flensborg, der har leveret opbygningen.