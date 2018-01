Det er rigtigt at lade udenlandske lastbiler betale for parkering på toldområdet

DTL KOMMENTERER FORSLAG OM BETALING FOR PARKERING I PADBORG:

Mandag 8. januar 2018 kl: 14:34

Af: Redaktionen Vognmandsorganisationen DTL, der gennem en årrække har peget på, at danske vognmænd bliver udsat for skæv konkurrence fra udenlandske vognmænd, der opererer i Danmark, kalder forslaget for sund fornuft.DTL beskriver brugen af pladsen således:



Rensning af oliefiltre, besørgelse i busken, tomme flasker og plastaffald. Det har i lang tid været virkeligheden i Padborg, hvor udenlandske lastbilchauffører holder lange hvil på offentlig grund.





Ejler Schütt fra Dansk Folkeparti var som viceborgmester også fremme med sit synspunkt i august sidste år.





Administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard mener, at det også er på tide, at kommunen i det sydlige Sønderjylland forholder sig til spørgsmålet.





- Når kommuner og offentlige myndigheder synes, det er lettere at lade borgerne betale over skatten frem for at stille skarpt på de virksomheder, der scorer kassen på underbetaling og social dumping, så medvirker kommuner og myndigheder reelt til at undergrave det danske arbejdsmarked. Det giver derfor kun god mening at få sat en stopper for det og lade øst-chaufførerne og deres arbejdsgiver betale, siger Erik Østergaard og fortsætter:





- Før kommunalvalget advarede jeg kommunerne og pegede på netop dette problem: At konsekvenserne af social dumping rammer kommunerne først. Det er, som vi ser det i Padborg, regningen for oprydningen. Men det er jo også tab af lokale vognmandsvirksomheder og for eksempel chaufførarbejdspladser, det er tab af skatteindtægter osv. Så det er ude i kommunerne, at man burde være opmærksom på den systematiske sociale dumping, og borgerne burde have det som en mærkesag at kræve handling og ansvarlighed af de lokale politikere.





På pladsen i Padborg har Aabenraa Kommune opstillet toiletter, vaskerum og udendørskøkkener, og det er Aabenraa Kommune, der betaler for at holde pladsen ren.





- Jeg synes, det er rigtig godt, at Dansk Folkeparti holder fast i sagen fra Padborg. Det er en service, som vores nabolande ikke yder, og det er blandt andet med til at presse flere lastbiler op over den danske grænse. Hele den manøvre bliver så tænkt ind i den permanente og systematiske cabotagekørsel og sætter dermed den frie konkurrence og det danske arbejdsmarked under yderligere pres. Jeg vil stærkt opfordre Ejler Schütt til at få stillet et decideret forslag, så denne galskab kan blive bragt til ophør, siger Erik Østergaard.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.