Vognmænd skal betale for at have lastbiler holdende

BYRÅDSMEDLEM I AABENRAA OM PARKERING PÅ TOLDPLADSEN I PADBORG:

Mandag 8. januar 2018 kl: 14:35

Af: Redaktionen I et læserbrev i JyskeVestkysten søndag begrunder Ejler Schütt sit synspunkt med, at det først og fremmest er vognmænd med udenlandske lastbiler og chauffører, der langtidsparkerer på toldpladsen i Padborg - og at det derfor er rimeligt, at det også er dem, der betaler for at holde den ren.





På toldpladsen i Padborg er der indrettet toiletter, vaskerum og udendørskøkkener - og det er Aabenraa Kommune, der passer pladsen.





Ejler Schütt argumenterer også for sit synspunkt ved at pege på, at vognmænd betaler for at benytte lastbilparkeringspladser - autohof’er - i eksempelvis Tyskland.





Derfor er det efter Ejler Schütt’ mening kun ret og rimeligt, at vognmænd også betaler for at benytte toldpladsen i Padborg.





Dansk Folkeparti i Aabenraa Kommune har ikke stillet et egentligt forslag om at indføre betaling for at benytte toldområdet i Padborg, men håber på, at synspunktet langsomt vil brede sig og modnes i byrådet.





