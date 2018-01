Bornholmerfærge er søsat i Finland

Fredag 5. januar 2018 kl: 15:30

Af: Redaktionen Byggeriet af den kombinerede fragt- og passagerfærge, som fra september skal sejle mellem Rønne og Køge samt på ruten mellem Rønne og Sassnitz, er foran tidsplanen, selvom byggeplanerne er blevet ændrer under vejs.Ved byggeriets start i Finland var planen, at færgen skulle kunne medtage op til 400 passagerer. Men positive tilbagemeldinger fra Bornholm om blandt andet tysklandsrutens potentiale betød, at færgens design blev ændret flere gange, så der nu er plads til 720 passagerer. Færgen bliver central i rederiets strategi om at få flere tyske turister til Bornholm.- Vi glæder os over den gode fremdrift i byggeriet. Kombinationen af denne helt nye færge og meget skarpe priser er afgørende for vores ambition om at udnytte det potentiale, som Tyskland har for Bornholm samt give en endnu bedre service på ruten Rønne-Køge, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.Den nybyggede færge skal efter planen leveres og overtages på det finske værft 27. juni, hvor en besætning fra Molslinjen sejler den nye ropax-færge til Danmark.På broen af den nye færge vil kaptajn Flemming Ejlersen stå. Han sejlede senest Express 3 hjem fra et værft i Tasmanien - en tur på 25.000 kilometer. Turen hjem fra Finland er små 600 sømil, hvilket svarer til godt 1.000 kilometer. Den tur tager et par dage.Sådan så det ud fra oven, da vandet blev lukket ind i den finske dok, så Bornholmslinjens nye kombinerede fragt- op passagerfærge, Hammershus, kunne flyde frit.