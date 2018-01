Tysk transportkoncern får pris for bæredygtighed

Fredag 5. januar 2018 kl: 12:45

Af: Redaktionen Prisen uddeles af det højt specialiserede logistikforlag Huss-Verlag i München og er en anerkendelse af en virksomheds engagement i bæredygtighed. Der lægges vægt på miljøbeskyttelse, virksomhedens sociale ansvar, virksomhedskultur samt engagement i forskningen på området og sikring af fremtiden. Et vigtigt kriterium går ud på, at engagementet skal være i overensstemmelse med virksomhedens mål.- Det, der imponerede dommerkomitéen mest ved Dachser, var bæredygtigheden i virksomhedens overordnede koncept som familiedrevet virksomhed.- Vi har været engageret i social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i mange år. Denne pris udgør både en kærkommen anerkendelse af vores anstrengelser og motivation til at fortsætte, siger Bernhard Simon, der er Dachsers administrerende direktør.CEO. Dr. Andreas Froschmayer, Corporate Director i Corporate Development, Strategy & PR hos Dachser, modtog prisen i München på vegne af virksomheden.Dommerkomitéen bestod af seks erhvervsredaktører hos forlaget Huss-Verlag. Hvert medlem af komiteen havde mulighed for at indstille op til tre kandidater i hver af årets kategorier: Transport- og speditørvirksomheder samt kurertjenester.