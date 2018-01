Brotrafikken over sundet steg med 1,4 procent

Fredag 5. januar 2018

Af: Redaktionen Efter Øresundsbro Konsortiets første gennemgang af trafikstatistikken for 2017, står det klart, at der blev sat ny rekord med 7.530.255 køretøjer over broen i løbet af året. Det er 1,4 procent flere end i 2016, hvor der kørte 7.424.000 køretøjer over sundet. Rekorden inden da blev sat i 2009 med 7.104.000 køretøjer.Fritidstrafikken er den største kategori og den, der er øget mest. Det blev især bemærket i årets sidste uger. I dagene fra 23. til 26. december kørte 25.022 personbiler med BroPas Fritid over broen. I 2016 var det 23.829 personbiler i samme periode. Det er en øgning på 1.193 personbiler (5 procent), og kun gældende for fritidstrafikken.I sommeren 2017 blev der sat flere brorekorder. I juli var det antal køretøjer på et døgn, da 32.000 køretøjer tog turen over Øresundsbron 22. juli. I juli kørte 847.100 køretøjer over broen, hvilket også var en rekord for antal køretøjer på en måned.Trafikken over Øresundsbron fordelte sig i 2016 med 89,6 procent på personbiler, 6,3 procent på lastbiler, 3,0 på varebiler, 0,7 procent på busser og 0,5 procent på motorcykler.