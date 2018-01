Murermester betaler forskellen

Fredag 5. januar 2018 kl: 11:21

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Forskellen mellem Ryanair-billetter og billetter med SAS var på 15.000 kroner. Norddjurs Kommune gav efter for pres fra forældre og gav dispensation.Det udløste efterfølgende en debat om Norddjurs Kommunes politik og om arbejdsforholdene hos Ryanair, der hidtil generelt har afvist at indgå aftaler med fagforeninger.Debatten endte med, at murermester Lars Skov Vindum i Hadsten, der ikke ligger i Norddjurs Kommune, men i Favrskov Kommune.Han siger følgende til Fagbladet 3F:- Jeg har lært af min bedstefar, der var fagforeningsmand og min far, der var lastbilchauffør, at det er vigtigt med faste holdepunkter her i livet. Især en løn, som man kan leve af. Det er ikke tilfældet med Ryanair. Jeg bryder mig ikke om deres metoder over for de ansatte, som ikke har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.48-årige Lars Skov Vindum valgte derfor at skrive en check på de 15.000 kroner, som eleverne manglede.- Nogle gange er man bare nødt til at ofre noget på en sag, man tror på. Jeg er flasket op med, at der skal være orden i tingene, siger han videre.De 24 elever fra 8. klasse på Vestre Skole i Grenaa har indsamlet knap 45.000 kroner ved at sælge skrabejulekalendere og arbejde på et pakkeri.