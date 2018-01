Danske Rederier har høje forventninger til 2018

DEBAT:

Fredag 5. januar 2018 kl: 10:40

Af: Redaktionen Danmark skal fortsat udvikle sig som en globalt førende søfartsnation. Denne ambition blev der sat en tyk streg under i 2017. Ikke blot gik Danmark en plads frem på rangstigen, så vi nu er verdens syvendestørste søfartsnation mål i opereret tonnage. Der var også bred politisk opbakning til en erhvervs- og iværksætterpakke, der tager et afgørende skridt frem på skatteområdet og bringer rederiernes grundlæggende erhvervsvilkår i orden. Det er en vigtig afslutning på et år, hvor rederierne igen fik vind i sejlene efter et vanskeligt 2016.På tærsklen til 2018 er forventningerne altså høje. Danske Rederier har spillet ud med en række vækstambitioner som led i vores nye strategi. Vi har ambitioner om både en større flåde og en større beskæftigelse i de danske rederier i løbet af de kommende fire år. Med erhvervspakken er vi godt på vej, og ser vi frem mod den maritime vækstplan, som erhvervsminister Brian Mikkelsen har annonceret i det nye år, er der gode muligheder for at brede indsatsen helt ud.For et år siden sendte vi vores input fra de tre rederiorganisationer til regeringens maritime vækstteam, hvor vi pegede på de områder med et særligt behov for en øget indsats.Det drejede sig om temaerne - øgede investeringer og aktivitet, en styrket global indsats, et konkurrencedygtigt dansk flag samt maritime kompetencer. Under hver overskrift havde vi en række forslag til regelændringer eller nye indsatser.Vækstteamets rapport fra april i år rummede hele 11 hovedanbefalinger og 52 underanbefalinger. På mange stræk lyttede vækstteamet til vores input, og jeg er særligt glad for, at vækstteamet fastslog, at der er al mulig grund til at have store ambitioner på vegne af Det Blå Danmark. Danmarks skal være en globalt førende maritim nation, fastslås det i rapporten.For at nå det mål, bør Vækstteamets anbefalinger så vidt muligt gennemføres. Erhvervs- og iværksætterpakken håndterer de helt centrale udfordringer, som skal finansieres i den aktuelle finanslov. Det drejer sig om DIS-udvidelsen, der giver danske offshore-skibe mulighed for at udføre de nye mest avancerede maritime opgaver. Dernæst afskaffelsen af registreringsafgiften, som i mange tilfælde har været en bremse på indflagning af second-hand skibe, samt den maritime industris ønske om en såkaldt ”montørordning”.Det er vigtige fremskridt og et stærkt signal til hele Det Blå Danmark om, at der fortsat er bred politisk opbakning til Danmarks maritime erhverv. Der er dog flere udfordringer, der skal håndteres - som sagt er der hele 52 underanbefalinger i Vækstteamets rapport. Der skal virkelig være tungtvejende grunde til at lade være, eller man skal have fundet endnu bedre løsninger på de samme problemer. Myndighederne bør kort sagt anlægge et “følg eller forklar”-princip i udarbejdelsen af den kommende maritime plan.For rederierne står tre indsatsområder særligt centralt i 2018. Det er nemlig afgørende for den fremtidige vækst, at Danmark satser stort på digitalisering og kompetenceopbygning, så danske rederier og maritime virksomheder høster de muligheder, der ligger i ny teknologi. Når teknologitoget kører, skal vi sidde i lokomotivet og ikke blive stående på perronen. Derfor skal vi aktivt præge fremtidens skibsfart - ny teknologi og arbejdsprocesser skal slå rod i Danmark først, så vi er på forkant med udviklingen globalt.Samtidig bør vi fortsætte den store internationale indsats for at sikre, at ny global regulering af skibsfarten bliver ambitiøs og mulig at håndhæve. Det er nødvendigt, for at reguleringen fører til reelle miljømæssige fremskridt, der ikke forvrider konkurrencen. Som en global industri skal vi have global regulering, der håndhæves og efterleves på tværs af kloden.Endelig er der fortsat brug for fokus på de omkostningsdrivende krav, som er knyttet til sejlads med dansk flag. Søfartsstyrelsen har igangsat et godt arbejde rettet mod unødige tekniske særkrav, men der er også brug for at se på omkostningerne knyttet til søfolkene om bord i form af særlige kursuskrav, certifikater mv. Vi skal være de bedste i klassen blandt kvalitetsregistrene. Hvor sikkerhed og kvalitet er i top og omkostningerne så lave som muligt.Alle tre indsatser er blandt de strategiske pejlemærker for vores arbejde i de kommende år. Der er altså nok at gribe fat i, når vi ser frem til næste års maritime vækstplan. Det bør være næste solide skridt ned ad vejen mod at blive en globalt førende og toneangivende søfartsnation. Der vil endda være basis for at tiltrække maritim aktivitet fra hele verden til Danmark og dansk flag, så vores erhverv kan skabe endnu mere værdi for landet.Ovenstående blev bragt i Søfart i ugen før jul 2017.