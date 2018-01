Aars-vognmands ruller året i gang med et nyt syv-akslet vogntog

Fredag 5. januar 2018 kl: 10:00

Af: Redaktionen Den nye Volvo FM, som Gunnar Nielsen A/S skal bruge til kørsel med sten og grus, er leveret med I-Shift gearkasse type Heavy Duty, VEB+ motorbremse, luftaffjedret tandembagaksel med navreduktion og kraftig chassisramme med innerliner for øget stabilitet ved tipkørsel.Den fire-akslede Volvo FM, der er den første af tre nye Volvo FM'er, er opbygget med et Meiller tre-vejs ståltippelad, Den tilhørende kærre er en tre-akslet Fyncar-kærre med Meiller ståltipkasse leveret af Fyns Karosseribyg A/S.





Poul Sørensen hos Volvo Truck Center i Randers har stået for leverancen.

















