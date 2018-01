Varebiler sprinter derudad

Torsdag 4. januar 2018 kl: 16:15

675 biler til Forsvaret



Fakta om Mercedes-Benz Sprinter:



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Mercedes Sprinter er ikke bare en varebil. Det er en moderne, fleksibel mobilitetsløsning, siger Louise Klink Raaschou, der er salgschef for Mercedes-Benz varebiler i Danmark.- Ideen om at skabe løsninger ud fra platforme vil blive foldet endnu mere ud i år, når vi lancerer en ny Sprinter til vores kunder. Den nye Sprinter byder blandt andet på et sporty design og kørselsassistentsystemer, som i kombination med nye, telematiske løsninger giver helt fantastiske muligheder for effektiv administrering af flåder, siger hun videre.Louise Klink Raaschou peger på, at den nye Sprinter leveres i et endnu større antal varianter end tidligere, så individuelle krav til indretning og udformning kan tilpasses den enkelte kundes krav.Efter en længere udbudsrunde valgte Forsvaret i sidste halvdel af 2017 Mercedes-Benz som leverandør af minibusser og varebiler i en aftale, der foreløbigt løber over fire år. Allerede i 2017 leverede Mercedes-Benz 600 styk Vito Tourer med plads til mellem syv og otte personer samt 75 styk Vito Mixto med varerum og plads til fem personer.- Vi er naturligvis meget stolte af at vinde denne type udbud, og det vidner om både en stærk produktportefølje og et højt serviceniveau, fordi totaløkonomi og driftssikkerhed er en naturlig prioritet hos de professionelle kunder, siger Louise Klink Raaschou, der ser frem mod et spændende år- Der er ingen tvivl om, at vi får et fantastisk spændende år i 2018. Med lanceringen af den nye Sprinter vil vi kunne tilbyde kunderne endnu mere af det, der gør Sprinter til benchmark i sin klasse. Vi kommer endnu nærmere at blive en udbyder af mobilitetsløsninger frem for en bilproducent - ikke mindst med Mercedes Pro Connect. Konceptet kendes fra Mercedes' personbiler og giver overblik over bilens drift, der gør både flådestyring og servicevedligeholdelse til en leg. Derudover vil vi også se de første X-Klasser på vejene, hvilket bliver lidt af en milepæl for Mercedes-Benz, da det jo er den første ”rigtige” pick-up fra os, siger Louise Klink Raaschou.Sprinter nåede i 2017 en markedsandel i sit segment på 22,33 procent mod 22,23 procent i 2016 og beholder dermed sin position som markedsleder, når det gælder egentlige vare biler og ikke personbiler ombygget til varebiler.Mercedes-Benz indregistrerede i 2017 tilsammen 2.217 Vito’er og V-Klasser, hvilket er 36,3 procent flere end 2016, hvor 1.638 Vito’er og V-Klasser fik skruet nummerplader på.