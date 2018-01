DSB skærer cirka 100 stillinger i administrationen

Af: Redaktionen - Det er trist at skulle sige farvel til dygtige kolleger, men det er nødvendigt at gennemføre disse besparelser, siger administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen.Han peger på, at DSB oplever faldende passagerindtægter samtidig med, at DSB i de kommende år skal levere billigere og mere effektiv togdrift.- Vi har de senere år haft fokus på at reducere omkostninger - blandt andet med besparelser på betjent billetsalg, lukning af urentable kiosker og optimering af driften. Med de udfordringer, DSB står overfor, er vi også nødt til at have en mere effektiv administration med færre medarbejdere, siger Flemming Jensen.Nedlægningen af stillingerne vil omfatte både ledere og medarbejdere i administrationen og både overenskomstansatte og tjenestemænd. Det er besluttet at tilbyde fratrædelsespakker til medarbejdere, der ønsker at forlade DSB frivilligt. Det sker blandt andet for at reducere antallet af afskedigelser. Opsigelserne forventes at blive gennemført med udgangen af januar.