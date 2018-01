Hirtshals Havn har fået nye medlemmer i bestyrelsen

Torsdag 4. januar 2018 kl: 12:54

Af: Redaktionen Med udskiftningen af over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, trækkes nye kompetencer ind i bestyrelsens arbejde, samtidig med at der sikres en kontinuitet i havnens langsigtede arbejde.De nye bestyrelsesmedlemmer i Hirtshals Havns bestyrelse er:Hirtshals Havns bestyrelse består nu af:Som medarbejderobservatør fortsætter havneassistent Dennis Primdal Lauritsen.Med konstitueringen af Hirtshals Havns nye bestyrelse, må havnen samtidig sige farvel til fire hidtidige medlemmer af bestyrelsen:





Hirtshals Havns vedtægter er blevet ændret, så Hjørring Kommunes borgmester nu er født næstformand i Hirtshals Havns bestyrelse. Denne vedtægtsændring er gennemført for at sikre et endnu stærkere samarbejde mellem havn og kommune, såvel internt som i udadrettede aktiviteter.