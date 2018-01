Østjysk lufthavn mistede passagerer

Torsdag 4. januar 2018 kl: 12:27

Af: Jesper Christensen Det største passagertal er på indenrigsruten mellem Aarhus og København. Her faldt passagertallet med 3,5 pocent fra 194.783 i 2016 til 187.900 i 2017.









Det næststørste passagertal står udenrigsruterne for. Her faldt antallet af passagerer med 6,1 procent fra 158.086 i 2016 til 148.433 i 2017.









Chartertrafikken steg derimod med 21,2 procent fra 27.743 i 2016 til 33.616 i 2017.









Kategorien "Anden trafik" faldt med 10,5 procent fra 2.542 i 2016 til 2.274 i 2017.









I løbet af 2018 vil flyselskabet SAS åbne flere udenrigsruter til og fra Aarhus, hvilket får lufthavnens ledelse til at se mere optimistisk på fremtiden.









For at sætte ovennævnte i et bredere perspektiv har vi fundet de samlede passagertal for perioden 2006 til 2017:













2017





372.223









2016





383.154









2015





364.836









2014





422.145









2013





459.913









2012





484.664









2011





591.327









2010





561.542









2009





526.344









2008





572.935









2007





571.320









2006





553.084









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.