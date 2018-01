Cyberkriminalitet får rederier til at forsvare sig

Torsdag 4. januar 2018 kl: 12:16

Fakta om Rederipanelet

I alt er 37 rederiers topchefer blevet spurgt til cyberkriminalitet, heraf har 26 topchefer svaret, hvilket giver en svarprocent på 70 procent

De 26 rederier, der deltager i undersøgelsen, tegner sig for godt 79 procent af den danskflagede

handelsflåde

Undersøgelsen er gennemført i perioden 2. november - 15. november 2017

Det er tredje gang, at Danske Rederier gennemfører en undersøgelse med Rederipanelet. De to første blev gennemført i henholdsvis november 2016 og juni 2017. Hensigten er, at få topchefernes bud på, hvad der kommer til at fylde på dagsordenen i den kommende periode

Af: Redaktionen Ifølge rundspørgen er cyberkriminalitet rykket op på agendaen hos rederierne. 42 procent af de 26 topchefer, der deltager Rederipanelet, svarer, at de i høj eller meget høj grad er bekymrede for, at deres virksomhed bliver angrebet, eller at data vil gå tabt i de kommende 12 måneder.Ifølge Danske Rederier har godt to ud af tre rederier oplevet angreb fra cyberkriminelle inden for det seneste år.Direktør i Danske Rederier, Maria Skipper Schwenn, fremhæver, at cybertrusler i høj grad skal tages alvorligt. Hun peger i den forbindelse på, at knap 70 procent af rederierne har øget budgetterne til IT-sikkerhed det seneste år.- Det er bekymrende, at et flertal af rederierne har oplevet angreb mod deres IT-systemer, og det er en trussel, som desværre ikke forventes at blive mindre i fremtiden. Samtidigt er det vigtigt at understrege at de angreb, som rederierne oplever, er angreb som enhver virksomhed kan risikere at blive udsat for. Det er således ikke skibene og sikkerheden for besætningen, der bekymrer mest, men derimod angreb mod de landbaserede systemer og de negative konsekvenser det har, siger Maria Skipper Schwenn og fortsætter:- Vi opfordrer derfor alle vores medlemmer til at tage truslen alvorligt og vil i tæt samarbejde med myndighederne arbejde for at ruste vores medlemmer til bedre at kunne bekæmpe truslen. Derfor er det også godt, at vi kan se en oprustning i form af større budgetter til IT-sikkerhed i rederierne.