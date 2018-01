Samrådsspørgsmål om PostNord er gode og interessante

Torsdag 4. januar 2018 kl: 10:51

Af: Redaktionen Derfor vil ITD også følge det planlagte samråd i Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg 18. januar, hvor transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen (LA) og finansministeren Kristian Jensen (V) skal svare på spørgsmål om redningsplanen for PostNord og aftalen om kapitaltilførsel.



- Det er gode og interessante samrådsspørgsmål, som vi ser meget frem til at høre svarene på, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.





Hun forventer, at ministrene på samrådet vil forsvare deres beslutning om at tildele ny støtte til PostNord.





- Men de vil nu skulle forklare beslutningen i forhold til den massive kritik fra det samlede danske transporterhverv, der oplever en unfair og urimelig konkurrence fra et statsstøttet PostNord. Vi vil bruge ministrenes svar som input til vores videre klageproces mod den danske og svenske stats ulovlig statsstøtte til PostNord i Danmark.





