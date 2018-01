Vognmand i Brovst har suppleret sit MAN-skab med en ny fireakslet lastbil

Onsdag 3. januar 2018 kl: 16:03

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede lastbil har tre styrende aksler med træk på to aksler. Den ene af de trækkende aksler er en HydroDrive-aksel, der giver en øget trækkraft til køretøjer ved midlertidig offroad-brug, op til 30 Km/t.Endvidere er der lagt stor vægt på sikkerheden, hvorfor bilen er udstyret med bak- og cykelist-kamera, der giver chaufføren et godt udsyn i eksempelvis rundkørsler og sving.Den nye MAN, der er blevet iført Chr. Guldhammer A/S’ “arbejdstøj” i blå og gule farver, er leveret med L-førerhus og opbygget med et HMF-wirehejs samt en 26 tm-kran. Endvidere er bilen leveret med udskydelig kofanger samt flere værktøjsskabe.Lastbilen er leveret af salgskonsulent Morten Fanø, som også har solgt Chr. Guldhammer A/S tre trækkere, som er ved at blive bygget op på MAN’s værksted i Aalborg.Chr. Guldhammer A/S i Brovst er en traditionel vognmandsforretning, der har fokus på bygge- og anlægsbranchen. Virksomheden transporterer primært sand, sten og grus, som sælges fra egen grusgrav og lagerplads.