Rastepladser bør give plads til hvil

BRANCHEORGANISATION OM P-BEGRÆNSNINGER:

Onsdag 3. januar 2018 kl: 14:01

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen DI Transport mener, at de kommende regler for parkering på rastepladser skal tage højde for dommen, når man fastlægger tidsgrænse på rastepladserne.- Hvis formålet med parkeringsrestriktionerne er kontrol af køre- og hviletidsreglerne, så bør tidsgrænsen ikke være mindre end 45 timer, så det reelt er muligt at afholde det reducerede ugentlige hvil i førerhuset, siger seniorchefkonsulent Rune Noack fra DI Transport.En grænse på 24 timer eller 25 timer har tidligere været foreslået, men det er ifølge DI Transport ikke brugbart. Det følger af køre- hviletidsreglerne, at manglende timer op til de 45 timer skal afholdes som et kompenserende hvil på et andet tidspunkt - eksempelvis i forbindelse med et dagligt hvil eller et regulært ugentligt hvil. En grænse på 25 timer vil derfor betyde, at chaufføren skal holde de resterende 20 timer på et andet tidspunkt. Dermed mister chaufføren og vognmanden en del fleksibilitet.- Vi ved, at lavere fleksibilitet og lavere produktivitet vil øge omkostningerne for lastbilstransporten. Jo lavere tidsgrænse man sætter, desto dyrere bliver det, siger Rune Noack.Han fremhæver, at DI Transport også opfordrer VLAK-Regeringen til at arbejde for øget fleksibilitet i forbindelse med forhandlingerne om den vejpakke, som EU-Kommissionen lagde frem sidst i maj 2017.- Vi så gerne, at der kom mere fleksibilitet både i forhold til køretid og hviletid, da det vil gøre lastbilstransporten mere effektivt, siger Rune Noack.