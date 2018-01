Svinepest breder sig i det nordlige Polen

Onsdag 3. januar 2018 kl: 12:54

Tjek lastbilernes vaskecertifikat hver gang



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Mellem jul og nytår blev der rapporteret om et nyt tilfælde af Afrikansk Svinepest i provinsen Warminsko-Mazurskie i det nordlige Polen. Derfor har teamet bag Danish-ordningen udvidet den sorte zone til også at omfatte provinsen Pomorskie.- Der er nu kun tre provinser tilbage i Polen, der ikke er omfattet af det forhøjede beredskab. Situationen følges intenst og vi tager om nødvendigt yderligere tiltag i bestræbelserne på at holde Afrikansk Svinepest på afstand, siger formand for L&F Svineproduktion, Erik Larsen.Som landmand er det vigtigt, at man tjekker det medfølgende vaskecertifikat, hver gang, der ankommer en lastbil opbygget til transport af levende dyr.- Som svineproducent er vi selv ansvarlige for at kontrollere vaskecertifikatet. Der skal aldrig læsses før karantænetiden er overholdt, påpeger Erik Larsen.