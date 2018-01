62-årig kørte ind i siden på en brandbil - og blev sigtet for spritkørsel

Onsdag 3. januar 2018 kl: 12:22

Af: Redaktionen En patruljebil, der var på vej til samme uheld, som brandbilen, stoppede op og fik kontakt med føreren af personbilen. Den 62-årige bilist var uskadt, men virkede påvirket af alkohol. Da betjentene bad ham om at blæse i et alkometer, slog det ud, og den 62-årige blev anholdt og sigtet for spritkørsel.