Kyllingerne ruller ud i nye biler

Onsdag 3. januar 2018 kl: 11:40

En af de nye Volvo trækkere skal køre i Sønderjylland for Danpos økologiske datterselskab Sødam Øko Fjerkræslagteri.

Af: Redaktionen De 20 nye Volvo FH 460 trækkere før afgang fra Volvo Truck Center i Aalborg.De mange nye lastbiler blev kørt i karavane fra Volvo Truck Center i Aalborg til Danpo i Aars af de chauffører, som fremover får dem som arbejdsplads. Fem af de nye Volvo-lastbiler er indrettet som ”fangebiler”, hvor køjen bag førersædet er erstattet med sæder, så lastbilerne kan være arbejdsplads for fire ”fangere”. De ankommer som de første til kyllingefarmene og sørger for at indfange de kyllinger, som er klar til slagtning. Lastbilerne er udstyret med en gaffeltruck og fangstredskaber. Efterfølgende bliver kyllingerne transporteret i særligt indrettede gardintrailere med hæve-tag. Alt afhængig af kyllingernes alder og race kan traileren medbringe op til 6.500 kyllinger per transport. En kylling lever et kort liv. 5 uger bliver det til, så vejer den cirka 2.100 gram og er klar til de danske middagsborde.En enkelt af Volvo-lastbilerne skal køre i Sønderjylland for Sødams Øko Fjerkræslagteri, der er ejet af Danpo A/S.- De økologiske kyllinger og frilandskyllingerne er der stigende efterspørgsel efter, og på Sødams slagteri i Skærbæk slagtes der mere end 1 million kyllinger om året, siger transportchef Claus Lassen fra Danpo.Hos Danpo gælder dyrevelfærd og sikkerhed også den sidste rejse til slagteriet. De nye lastbiler er to-akslede Volvo FH 460-trækkere udstyret med Volvo Trucks’ store sikkerhedspakke, som blandt andet omfatter ACC (Adaptive Cruise Control), et system, der via en radar på lastbilens front holder fast afstand til forankørende. Er der risiko for kollision, aktiveres bremserne automatisk for at undgå trafikuheld. Endvidere er der ”Sporassistent”, der via et kamera registrerer vejstriberne og lastbilens placering i forhold til dem. Hvis lastbilen er p vej ud over kanten, bliver chaufføren advaret med et lydsignal. Tillige er de nye Volvo-lastbiler udstyret med Dynafleet, I-See, ESP og alkolås. Sidstnævnte fungerer ved, at chaufføren puster i en håndholdt enhed. Er promillen over den lovlige, kan han ikke starte lastbil.Alle Volvo-lastbilerne er tegnet med Volvo Guld servicekontrakt, der er Danpo’s garanti for driftssikkerhed. Via Volvo Trucks’ Telematic Gateway, der opretter forbindelse til lastbilerne, mens de er i drift, kan Volvo følge det aktuelle behov for service og værkstedsbesøg. Med en Volvo Guld kontrakt er service og alle lastbilens reparationer inkluderet, hvilket giver Danpo forudsigelighed og et fast omkostningsforløb.- Det har været Danpos ønske at opnå størst mulig driftssikkerhed, idet det koster 60.000 kroner i timen, når slagteriet står stille, siger Claus Lassen.