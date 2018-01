Shippingfirma slap for at erstatte tab

Onsdag 3. januar 2018 kl: 11:12

Af: Jesper Christensen Sø- og Handelsretten har afgjort, at shippingfirmaet Dachser Denmark A/S ikke var erstatningsansvarlig for det tab, som handelsfirmaet SAM Partner A/S led som følge af et rederis aflysning af deres containerplads. Sø- og Handelsretten fandt, at shippingfirmaet alene havde optrådt som formidler overfor handelsfirmaet. Derfor blev Dachser frikendt, og Sam Partner A/S dømt til at betale sagsomkostninger på 75.000 kroner til Dachser.















Interesserede kan se dommen fra Sø- og Handelsretten her:



SAM Partner A/S havde krævet, at Dachser skulle betale 1.479.292,90 kroner som følge af tabet, som var opstået som følge af øgede udgifter til transport af godset.

