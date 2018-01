Transportorganisation har fundet prisformand

Tirsdag 2. januar 2018 kl: 14:43

Af: Redaktionen ITD betegner juryen for Danish Transport Award 2018 som en meget dynamisk gruppe på seks personer med bred erfaring fra erhvervslivet samt af personer med tilknytning til transport- og logistikbranchen. Juryen skal finde frem til en virksomhed og en medarbejder, der er i fuld gang med eller har omstillet sig, så virksomheden har fået vækst, hvilket er betingelsen for at komme i betragtning til Danish Transport Award 2018.Juryformanden - direktør og serieiværksætter Martin Thorborg - blev første gang for alvor kendt som medstifter af jubii.dk. Derefter har Martin Thorborg etableret en række andre firmaer. Han har været dommer i TV2-programmet "Danmarks bedste ide", og så er han forfatter til bogen "Iværksætter til jeg dør". Martin Thorborg er i dag direktør for regnskabsprogrammet Dinero, som han også er medstifter af.





De to andre jurymedlemmer fra erhvervslivet er direktøren for Erhvervsstyrelsen, Katrine Winding, samt Thomas Visti Jensen‎, der til daglig er administrerende direktør for Mobile Industrial Robots ApS.





Fra transport- og logistikbranchen sidder en af vinderne fra DTA i 2016 med i juryen. Det er Klaus Fogtmann, direktør i Fogtmann Logistik A/S. Derudover er ITD’s formand Gert Jakobsen samt ITD’s administrerende direktør Carina Christensen med i juryen.





Om Danish Transport Award 2018:

Der uddeles priser for 60.000 kroner i to kategorier. Virksomhedsvinderen modtager 40.000 kroner, mens medarbejderprisen er på 20.000 kroner.

Man kan indstille til og med fredag 2. februar 2018. Derefter gennemgår juryen alle indstillinger, og de to vindere af Danish Transport Award 2018 offentliggøres 14. april.

