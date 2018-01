Mercedes-Benz kørte frem med lastbilerne i 2017

Tirsdag 2. januar 2018 kl: 10:57

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Totalmarkedet for lastbiler på over seks ton er stort set uændret fra 2016 til 2017. Derfor udløser en øget markedsandel tilfredshed hos Mercedes-Benz.- Der er ikke noget, som er vigtigere for os end vores kunder. Derfor er jeg også stolt af, at vi oplever endnu større efterspørgsel fra dem. Jeg tror fuldt og fast på, at vi her ser en positiv effekt af kombinationen af stærke produkter og ikke mindst det høje serviceniveau, som vores erhvervskunder oplever hos vores forhandlere. Det er helhedsoplevelsen, som tæller, og den kan vi levere hele vejen rundt, siger salgschef for Mercedes-Benz lastbiler i Danmark, Jens Titte.I løbet af 2017 kørte Mercedes-Benz’ forhandlere i Danmark ud med et nyt mærke - Fuso. Selvom mærket måske er et relativt ubeskrevet blad på det danske marked, så udgør Fuso-brandet en lige så stor del af Daimler Trucks, som Mercedes-Benz målt på antal solgte enheder på verdensplan.- Kunderne efterspørger hårdføre og manøvredygtige biler til specialopgaver - ikke mindst i de større byer, hvor smalle gader, skarpe sving og små porte præger gadebilledet. Fuso Canter klarer udfordringen til UG med sin kompakte størrelse og svingradius som den lille by-bil, smart, siger Kenneth Vestergaard, der er Fuso Manager og står bag introduktionen af lastbilen i Danmark.Fuso var først i verden til at præsentere serieproducerede el-lastbiler, da man sidste år kunne vise en ren el-version af Canter. Samtidig med præsentationen af eCanter blev de første biler leveret til udvalgte kunder, hvorfor man allerede nu kan finde rene el-lastbiler anvendt til distribution i blandt andet New York og Berlin.I 2017 introducerede importøren også Mercedes-Benz Uptime, der er et intelligent system, som i realtid diagnosticerer og informerer både værksted og vognmand om lastbilens tekniske tilstand og i mange tilfælde kan advare om fejl på bilen, før de bliver et problem, der kan standse transporten.- Med MB Uptime vendes drift og vedligeholdelse af bilparken på hovedet. Nu er det populært sagt bilen, der med meget præcise anvisninger informerer værkstedet, når den fejler noget. Det betyder kortere ventetid på værkstedet, fordi opgaven er kendt og reservedelene bestilt på forhånd. Altså færre uheldige overraskelser og dermed flere timer på vejene, hvor bilerne hører til, siger Mikael Voigt, der er Product & Marketing Manager hos Mercedes-Benz Trucks.