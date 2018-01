Vognmand på Vestegnen griber fat i opgaverne med ny DAF

Tirsdag 2. januar 2018 kl: 10:15

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede lastbil er en DAF CF 440 FAN SC med en seks-cylindret 10,8 liters dieselmotor på 435 hk og automatiseret 12-trins AS-Tronic gearkasse.







Bilen er leveret med fartpilot, automatisk nødbremsesystem og vognbaneskiftalarm. Førerhuset er et Sleeper Cab førerhus med to rotorblink på taget, lygteenheder i kofanger med kombineret tågelygte- og kurvelysfunktion. Inden i førerhuset er der eksempelvis Comfort Air førersæde med høj ryg og armlæn plus køleskabsskuffe på 33 liter under den nederste køje.På chassis’et er der monteret to brændstoftanke i stål på hver 390 liter.









Tømmerladet fra Kel-Berg er syv meter i længden og har eksempelvis huller til kæpstokke. I højre side er der monteret værktøjskasser.Bag førerhuset er der monteret en HMF 2620 K5-kran.Den nye DAF er leveret af Peter Frydenlund fra Lastas Trucks Danmark A/S







A. Sømod A/S, der blev etableret i 1050, drives i dag af Kim Sømod, der er tredje generation. Virksomheden har godt 25 ansatte og løser mange forskellige vognmandsopgaver på Sjælland og i resten af landet. Derudover har A. Sømod specialiseret sig inden for kørsel for trælastvirksomheden.



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.