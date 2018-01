To mekanikere har været på samme plads i 50 år

Tirsdag 2. januar 2018 kl: 09:54

Fælles soldatertid



Enorm udvikling på 50 år



Fortsætter arbejdet



Af: Redaktionen Johnny Nielsen og Søren Czubaniuk havde begge første arbejdsdag den 2. januar 1968 hos Jørgen Nyborg A/S på Trellemarksvej i Vordingborg. De skulle i lære som lastbilmekanikere, men først skulle de lige overstå et halvt år års ”prøvetid” som arbejdsdrenge, inden de formelt kunne starte i lære. De klarede begge prøvetiden og startede derefter i mekanikerlære til en timeløn på 1,15 kroner.Undervejs i læretiden flyttede Jørgen Nyborg A/S til et ny-opført lastbilværksted i Ørslev uden for Vordingborg, og her kunne Johnny og Søren i 1972 aflægge svendeprøve med godt resultat. Derefter stod den på værnepligt for dem begge, og ved et tilfælde blev de begge indkaldt til Fredericia som rekrutter efterfulgt af ni måneder som mekanikere i HMAK på Garderhusar-kasernen i Næstved. Efter endt værnepligt vendte de begge tilbage til værkstedet, der i dag ligger på Scaniavej, som lige siden har været deres fælles arbejdsplads.I de første år af karrieren arbejdede Johnny mest med at udføre service og mekaniske reparationer på tidens populære Scania-Vabis modeller - lige fra Regent- over 36-, 50-, 55- og 56-modellerne til de store 75’ og 76’ere, mens Sørens karriere gik mere i retning af smede- og opbygningsarbejde. Sådan fortsatte de to i mange år, indtil Johnny blev bedt om at assistere som hjælpeværkfører på kontoret. Det blev hans skæbne, for de seneste 31 år har han siddet på værkstedskontoret som værkførerassistent og værkfører.Imens fortsatte Søren på det hårde slid på værkstedet, når kundernes lastbiler skulle opbygges. Undervejs har Søren også taget sin tørn med at servicere og reparere lastbiler og andet transportmateriel, og han har mere end én gang været afsted i servicevognen for at hjælpe kunderne videre efter nedbrud på mørke landeveje, mudrede roemarker og snedækkede gårdspladser.Undervejs i deres 50-årige karrierer har Johnny og Sørens arbejdsgiver skiftet navn flere gange. Jørgen Nyborg A/S blev til Storstrøms Diesel A/S og senere til Nyscan a/s, men uanset navnet har de trivedes med arbejdet og kollegerne på Scaniavej.I samme periode har Scanias produktprogram udviklet sig fra ”Program Scania” i 1968 med 50-, 80-, 110- og senere 140-modellerne via 1-, 2-, 3- og 4-serierne til P-, G- og R-programmet og dagens avancerede Scania #nextgen med de nye L-, XT-, P-, G-, R- og S-modeller. Både Johnny og Søren har fulgt med og været på utallige kurser for at kunne servicere og reparere lastbilerne, efterhånden som ny teknologi er blevet indført både på lastbilerne og på værkstedskontoret.Johnny og Søren glæder sig over, at de var heldige at finde en god arbejdsplads i deres unge dage. De føler begge, at de har haft gode kolleger og chefer, og at de er blevet behandlet med respekt gennem alle årene. Derfor har de ikke følt trang til at søge nye udfordringer andre steder i branchen, og de ser begge frem til at fortsætte med at arbejde hos Nyscan. Både Johnny og Søren er årgang 1951, og de føler begge, at de har noget at byde på i - om ikke 50 år mere - så dog i nogle år endnu.Johnny Nielsen og Søren Czubaniuk fejrer deres 50-års jubilæer på selve jubilæumsdagen tirsdag 2. januar med Nyscan-kollegerne i Vordingborg.