Produktchef svarer på spørgsmål om bank-app til investering

Fredag 22. december 2017 kl: 10:38

Af: Jesper Christensen Interesserede kan læse både spørgsmål og svar herunder:Skal man som virksomhed være kunde i Danske Bank. Jeg synes ikke, det fremgår helt klart af oversigten på side 2.- Ja, man skal være kunde i Danske Bank for at kunne bruge June for virksomheder. Er man ikke allerede det kan vores kollegaer i Business Banking hjælpe med det.Hvordan har Danske Bank fundet frem til, at lige netop transportbranchen skal være interesseret i June? Branchen har haft svært ved at skaffe penge til investeringer siden 2008, hvor banker som eksempelvis Danske Bank, Nordea og Jyske Bank blev meget tilbageholdende med at låne penge ud til eksempelvis vognmandsvirksomheder med få biler. Flere undersøgelser har peget på, at vognmændene ikke ligefrem bader i likviditet.- Man kan begynde at investere med June for kun 100 kr. Derfor er June for Virksomheder interessant for alle de brancher, hvor der er mange selvstændige samt små og mellemstore virksomheder – som f.eks. i transportbranchen. Dertil ved vi at netop transportvirksomheder kan drage fordel af mobile løsninger da tiden til at tage møder med bankrådgiveren sjældent er der. Med ’June for Virksomheder’ forsøger vi derfor med en digital og fleksibel løsning, der kan tilgås fra mobilen, at fjerne de typiske barrierer, der for mange gør det svært at komme i gang med at investere.Hvor mange likvide midler skal man have til disposition, for at June vil være interessant?- Som virksomhed kan man komme i gang med June for Virksomheder for 100 kr., men det er jo individuelt, hvornår man finder det relevant og kommer an på virksomhedens likviditetstræk. June for Virksomheder er et alternativ til nul- eller minusrenter som man normalt får på en opsparingskonto, og med den samme fleksibilitet idet man altid kan trække sin investering ud uden omkostninger.Lad os tage et eksempel: Jeg har som vognmand 250.000 kroner stående på en konto. Det seneste år har beløbet været ganske konstant. Derfor tænker jeg som vognmand, at der kunne være en idé i, at finde et sted, hvor jeg får en positiv rente frem for nul rente. Samtidig tænker jeg, at jeg måske kan få brug for at trække på de 250.000 kroner en dag, hvis en af mine lastbiler kræver en uventet reparation - eller der skulle ske noget andet uventet. Og her giver June den nødvendige fleksibilitet. Hvad skal jeg gøre?- Du kan vælge at investere en procentdel af din likviditet i June alt efter dit forventede likviditetstræk – f.eks. 50% af de 250.000 kroner. Hvis der så opstår et pludseligt behov for mere kapital, end de 125.000 kroner, der står tilbage på opsparingskontoen, kan du med få dages varighed kvit of frit og uden ekstraomkostninger trække penge ud af June for Virksomheder.Hvilke tanker skal man gøre sig med hensyn til, at der opstår et behov for at trække på likviditeten? Jeg kan se, at I anbefaler, at man skal regne med en tidshorisont på over 3 år for at få noget ud af investeringerne i fondene under June.- Investeringerne i June for Virksomheder er bygget op omkring ETF’er, hvilket spreder investeringerne til over 1000 forskellige aktier og obligationer. Det gør det mindre risikofyldt at være investor, selvom der kan stadig være udsving som ved alle investeringer. Derfor anbefaler vi en længere tidshorisont, så man kan modstå udsving og, at man investerer et beløb som man i princippet ikke ser behov for at skulle trække på i perioden. Skulle der pludseligt opstå et behov for yderligere likviditet, kan man stadig kvit og frit trække pengene ud af June for Virksomheder igen. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være en risiko for negativt afkast pga. fluktuationerne.Hvordan vil I få “lokket” vognmændene til at bruge June. Det er på mange måder en konservativ branche, der som regel er afventende over for ny teknologi.- Med June for virksomheder har vi gjort løsningen så intuitiv og let at bruge, at den ikke kræver nogen digitale forudsætninger. Samtidigt er mobile first princippet spot on til vognmænd, som er på mobilen hele tiden.





