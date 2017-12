Danske Bank lancerer investeringsløsning til eksempelvis transportvirksomheder

Fredag 22. december 2017 kl: 10:39

Milliarder bliver ikke forrentet



Fakta om ’June for Virksomheder’

June har en pris på 0,8 procent i gennemsnitlig årlig omkostning. Prisen varierer lidt afhængig af, hvilken June-fond, man investerer i. Der er ingen yderligere gebyrer

Når man investerer med June, skal man som virksomhed vælge, hvilken af Junes fem investeringsfonde, der passer bedst til virksomhedens behov. De fem June-fonde investerer i et bredt udvalg af både aktier og obligationer via ETF’er (indeksfonde) verden over og bliver løbende optimeret af nogle af landets mest erfarne investeringseksperter fra Danske Bank. Virksomhederne får derfor en investering med spredning på over 1.000 forskellige aktier og obligationer, hvilket begrænser risikoen. Investering med June kræver ikke en LEI-kode i modsætning til mange andre investeringsløsninger for virksomheder

Virksomheder der allerede har eller får oprettet en erhvervskonto i Danske Bank Virksomheder med dansk CVR-nummer og adresse i Danmark

Enkeltmandsvirksomheder som benytter virksomhedsskatteordningen

Aps eller IVS med én tegningsberettiget person, som må investere ifølge virksomhedens vedtægter

Aktieselskaber og enkeltmandsvirksomheder, der ikke benytter virksomhedsskatteordningen, kan i første omgang ikke benytte ’June for Virksomheder’

Af: Redaktionen Danske Bank forklarer, at ’June for Virksomheder’ er et alternativ til eksisterende investeringsløsninger samt til nulrente konti. ’June for Virksomheder’ henvender sig til kunder, som ikke nødvendigvis har prøvet at investere før. ’June for Virksomheder’ lanceres, fordi efterspørgslen er stor på digitale investeringsløsninger blandt Danske Banks mindre og mellemstore virksomhedskunder, som ønsker en simpel, billig og fleksibel investeringsstruktur.- Vi ved via samtaler med kunder, at interessen for at få aktiveret den overskydende likviditet er der. Med ’June for Virksomheder’ forsøger vi med en digital og fleksibel løsning derfor at fjerne de barrierer, der for mange gør det svært at komme i gang med at investere. Vi henvender os særligt til de mindre og mellemstore virksomheder, der ikke har tiden og ressourcerne internt til at fokusere på at få den overskydende likviditet forrentet, siger Jakob Beck Thomsen, der er produktchef hos June.Udover tiden har mange virksomheder derudover den udfordring, at de har brug for løsninger, der kan matche behovet for stor fleksibilitet og hurtig adgang til likviditet, og her kan man med June hæve og indsætte penge, når man vil.- Virksomheders likviditet kan have periodevise udsving, og der kan opstå uforudsete behov. Derfor har vi skabt en let tilgængelig og fleksibel løsning, hvor virksomheder løbende kan sætte penge ind, eller sælge ud af deres investering efter behov - uden at skulle betale handelsomkostninger, siger Jakob Beck Thomsen.’June for Virksomheder’ bygger videre på June for privatkunder, der blev lanceret i maj. ’June for Virksomheder’ er i første omgang blandt andet kun for specifikke selskabsformer som ApS eller iværksætterselskaber - og man skal være erhvervskunde i Danske Bank.Ifølge tal fra Nationalbanken, som Danske Bank fremhæver i denne forbindelse, har danske virksomheder omkring 300 milliarder kroner stående på bankkonti, som ingen forrentning giver. Nye tal fra Dansk Erhverv viser derudover, at danske virksomheder står til at betale over 317 millioner kroner i negative renter i 2017.- Det kan derfor ikke undre, at man som virksomhedsejer begynder at se sig om efter alternative måder at placere sine penge på. Hvis pengene ikke skal investeres i ens egen virksomhed, kan investeringer i værdipapirer være et fornuftigt alternativ til en indlånskonto med negative renter. Blot må man som investor aldrig glemme, at der er en direkte sammenhæng mellem afkast og risiko, siger Louise Riis- gaard, de rer markedschef i Dansk Erhverv.Ligesom den del af June, der henvender sig til privatpersoner, bliver den nye del af June udviklet sammen med virksomhedsejerne. June vil løbende være i dialog med de virksomheder, som benytter den nye løsning og hele tiden forbedre oplevelsen for dem.’June for virksomheder’ er i første omgang kun tilgængelig for følgende virksomhedstyper:

