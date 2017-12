2018 bliver et travlt år

NYTÅRSUDTALELSE FRA FORMANDEN FOR ITD:

Fredag 22. december 2017 kl: 10:08

Af: Redaktionen

Gert Jakobsen skriver:





I den danske transportbranche kan vi se tilbage på et år, hvor der har været gang i hjulene på alle fronter. Tallene fra ITD’s grænsetællinger understøtter, at der har været historisk meget gods at køre med over grænserne gennem hele 2017, og nationalt har vi også set, at der transporteres mere gods. Helt overordnet er stemningen god blandt ITD’s medlemsvirksomheder, og mange har travlt på grund af den generelle vækst i samfundet. Men væksten er også en udfordring, og der er ingen tvivl om, at kapacitetsmangel og mangel på arbejdskraft er en væsentlig væksthæmmer, der bekymrer mange.









I 2017 har mange danske transport- og logistikvirksomheder været ramt af kapacitetsmangel og mangel på arbejdskraft. Vi hører særligt fra de af vores medlemmer, der opererer internationalt, at man oplever kapacitetsmangel på europæiske biler. Væksten betyder, at godsbaserne bugner af gods, men der mangler arbejdskraft til at transportere den. Væksten i de lande, der i dag leverer stor arbejdskraftkapacitet til mange danske transport- og logistikvirksomheder, betyder, at arbejdskraften i stigende omfang bliver hjemme. Samtidig stiger konkurrencen mellem de europæiske lande om at tiltrække de kvalificerede chauffører. Vi må indstille os på, at det i fremtiden vil blive langt sværere at tiltrække arbejdskraft til danske virksomheder fra andre europæiske lande. Hvis udviklingen ikke vender, kan det resultere i, at virksomheder må sige nej til ordrer til stor skade for dansk vækst og indtjening. Det skal vi gøre alt for at undgå, og det er en agenda, som ITD også i fremtiden må og skal følge tæt.









I maj 2017 skød EU-Kommissionen gang i forhandlingerne om en ny vejpakke. Vejpakken er et meget vigtigt skridt mod nye, forbedrede, fælles EU-regler for vejgodstransporten i Europa. To tredjedele af dansk eksport går til vores naboer i EU. Derfor er et stærkt indre marked af stor betydning for dansk vækst, og fælles EU-regler er helt afgørende for at sikre fair konkurrencevilkår for transport- og logistikvirksomhederne, som transporterer varer på tværs af europæiske grænser. De vanskelige forhandlinger er lige nu i fuld gang i EU, og i ITD arbejder vi hårdt for at bidrage konstruktivt i forhandlingerne og sikre et stærkt fælles resultat. Det er en bunden opgave, som må og skal lykkes.









ITD ønsker fair konkurrence på alle områder. Derfor accepterer vi heller ikke, at det statsejede PostNord nu vil satse hårdt på markedet for stykgods og pakker med danske skattekroner i ryggen, fordi den normale postforretning stort set er væk. Det er urimeligt, at den danske og svenske stat nu igen vil smide endnu flere penge efter PostNord, som dermed går i direkte konkurrence med vores medlemmer blandt de private transport- og logistikvirksomheder. Derfor har vi i november indgivet en klage til EU-Kommissionen over ulovlig statsstøtte til PostNord. ITD vil følge sagen helt til dørs i 2018.









I 2018 fylder ITD 70 år. Foreningen er i stærk form, og vi benytter jubilæumsåret til at sætte det lange lys på og analysere udviklingen for vores erhverv frem mod 2030. Bestyrelsen har i september 2017 taget hul på arbejdet med en vækststrategi 2030 for dansk vejgodstransport. Visionen er, at Danmark i 2030 skal være et internationalt kraftcenter inden for vejgodstransport og logistikerhverv - og væksten skal i høj grad bæres af ITD’s medlemsvirksomheder. Det kræver, at både ITD’s medlemmer og ITD selv hele tiden udvikler sig. Fremtidig vækst kræver, at transportvirksomhederne er innovative, omstillingsparate og ikke mindst på forkant med den digitale og teknologiske udvikling. Arbejdet med vækststrategien vil involvere mange medlemmer aktivt, så det vil I høre meget mere om i den kommende tid.









ITD har igen i 2017 haft et godt samarbejde med mange ministre i VLAK-regeringen og mange politikere på Christiansborg. Ikke mindst samarbejdet med de transportpolitiske ordførere sætter vi meget stort pris på. Vi håber, at vi i det nye år kan føre det gode samarbejde videre og sammen hjælpe hinanden til at fastlægge de allermest optimale rammer for transportbranchen. 2018 bliver med stor sandsynlighed et valgår. Vi håber, at man både før og efter et valg formår at arbejde bredt politisk for at finde de bedste løsninger til gavn for vores sektor og dansk infrastruktur, så vi fortsat kan bidrage til at styrke den danske vækst og samfundsøkonomi.









Når jeg som formand kigger tilbage på 2017 i ITD, så gør jeg det med stor glæde. For også i år var ITD nemlig det, som foreningen er født til at være: Et mødested for medlemmerne. Jeg kan med tilfredshed notere, at vi har mødt rigtig mange af jer i årets løb i forbindelse med arrangementer i ITD. Det var glædeligt i juni at se så mange af jer til vores orienteringsmøder om vejpakken. Det store fremmøde viser, at forslaget til nye, fælles spilleregler for den europæiske vejgodstransportsektor er vigtigt for rigtig mange af jer. ITD var også et mødested i efteråret, hvor næsten 200 personer deltog i informationsmøderne om den kommende persondataforordning. 150 personer deltog i årets medlemsmøde på Hotel Vejlefjord i oktober. Og så er der godt gang i mange af vores netværk, hvor mange af jer deltager eller har medarbejdere, der gør. Det er meget givende for alle parter, at vi mødes på tværs og i fora, der giver værdi og mening i vores daglige arbejde.









Sæt allerede nu stort kryds i kalenderen: Jeg glæder mig til at se jer til ITD’s store generalforsamling lørdag 14. april 2018 i Odense. Dagen vil ikke kun byde på generalforsamling, men også på årsdag og uddeling af Danish Transport Award. Glæd dig til en spændende dag sammen med mange af dine kollegaer.









Jeg ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt nytår. På gensyn i 2018.





Gert Jakobsen, formand i ITD.

