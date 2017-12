Chaufføren fik sit ønske opfyldt

Fredag 22. december 2017 kl: 09:59

Chauffør Per Kim Pedersen foran sin nye Iveco Stralis.

Af: Redaktionen Chaufføren fik sit ønske opfyldt med den nye Iveco, og Vognmandsfirmaet Kai Andersens Eftf. A/S får forhåbentlig sit ønske om at holde på en god medarbejder opfyldt på lidt længere sigt. Chaufføren kan så gøre sit til at opfylde vognmandsvirksomhedens ønsker om driftssikkerhed og god brændstoføkonomi.Den nye lastbil er en fire-akslet og fuldt luftaffjedret Iveco Stralis MY16 AS260S51 E6C 8X2/6 med tripplebogie. Bag kølergrillen ligger der en motor, som yder 510 hk. Til motoren er der koblet en AS Hi-Tronic-gearkasse med automatiseret gearskifte, der sørger for, at gear, hastighed og omdrejninger spiller sammen som musikstykkerne i en italiensk rapsodi.Per Kim Pedersen har med sit nye køretøj fået et arbejdsværelse i form af et Stralis Hi Way-førerhus i fuld bredde med meget udstyr og plys på panelerne.Sawo i Odense har opbygget bilen med frontmonteret Hiab 077B-2-kran og et Sawo CLF326-hejs. Derudover er den fire-akslede lastbil blevet forsynet med luftstyret kærretræk, udtrækskofanger, sideplader og dørkplade.Inden den nye fire-akslede Iveco Stralis blev sendt ud at køre, har den også været en tur forbi Sydfyns Lak i Kirkeby for at blive iført de farver, der kendetegner lastbilerne fra Vognmandsfirmaet Kai Andersens Eftf. A/S i Tommerup.Vognmandsfirmaet Kai Andersens Eftf. A/S råder over et halvt hundrede lastbiler og beskæftiger sig med blandet vognmandskørsel. Firmaet, der har eksisteret i 70 år, blev grundlagt af Kai Andersen i Verninge på Fyn i 1947.Sønnen Torben Andersen har sammen med sin hustru Lone ejet vognmandsfirmaet siden 1987. Martin Hummel er i dag med i ledelsen af virksomheden som administrerende direktør.







Den nye fire-akslede Iveco Stralis er leveret af Iveco Odense og solgt af transportkonsulent Arne Granstrøm fra Iveco i Odense.

















© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.