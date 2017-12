DSB mærker stor efterspørgsel på turen hjem til jul

Fredag 22. december 2017 kl: 09:54

Af: Redaktionen

- Der er rift om billetterne for at komme frem til jul og især for de rejsende, der skal ud på de lange strækninger, er der flere afgange, der er ved at være godt fyldt op. Vi skal nok få plads til alle, men det er en god ide at få købt pladsbilletten og sikre sig en plads, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.





Der er indsat følgende ekstra afgange fra København H mod Aarhus:

Fredag 22. december klokken 12.20 og klokken 13.05

Lørdag 23. december klokken 13.20





Desuden har flere af de mest populære afgange fået tilføjet ekstra vogne og et par afgange fra Københavns Lufthavn, der plejer at stoppe i Odense fortsætter hele vejen til Aarhus.

