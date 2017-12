Nu er der endelig gjort op med forhadte sanktioner på køre- og hviletidsområdet

NYTÅRSUDTALELSE FRA FORMANDEN FOR DTL:

Fredag 22. december 2017 kl: 09:51

Af: Redaktionen Martin Danielsen skriver:2017 blev året, hvor det for alvor gik op for den politiske verden og offentligheden, at statens postvirksomhed i sit lange livs største krise på postområdet er trukket ind på markedet for stykgods og pakker i urimelig grad. Urimelig, fordi konkurrencen sker på ulige betingelser, hvis PostNord subsidieres af skatteborgeres midler.







DTL har været fremtrædende i landsdækkende skrevne og elektroniske medier for at tale de private vognmænds sag i denne spegede affære, som slet ikke er slut endnu. Vi var de første til at adressere EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager, og vi stod i front, da politikerne i sommer stod vaklende over for at hælde yderligere milliarder ned i det sorte hul. Det er en sag, vi også vil forfølge i 2018, for vi kæmper hele tiden for fair og lige konkurrencevilkår.





I 2017 blev der også fulgt op på sagen om tilladelseskrav for varebiler, der kører godskørsel for fremmed regning. Vi kan ikke leve med unfair konkurrence, brug af illegal arbejdskraft, omgåelse af SKAT og socialt bedrageri – for så skader det alle de vognmænd, der kører efter reglerne og betaler enhver sit. Vores anstrengelser har nu givet sig udslag i, at regeringen agter at fremsætte et lovforslag, som vi positivt ved, der vil være et flertal for i Folketinget.





EU-Kommissionen har indset, at hvis man ikke inddrager grundlæggende hensyn til sikkerhed, sundhed og fair konkurrence i reguleringen, så vil transportmarkedet fortsætte sit ræs mod bunden, hvor transport bliver til på baggrund af udnyttelse, omgåelse, snyd og bedrag.





Derfor støtter DTL overordnet Kommissionens ”vejpakke”, der i praksis vil betyde stop for campering på rastepladser i lande uden for etableringslandet, stop for postkasseselskaber uden indhold men med det ene formål at bedrive unfair konkurrence – og stop for, at østeuropæiske chauffører og chauffører fra tredjelande kan tilbringe måneder her i landet til løn- og arbejdsvilkår langt under de gældende forhold. Det understøttes også af den nye EU-dom, der fastslår, at EU-reglerne allerede i dag forbyder at det regulære ugentlige hvil afholdes i køretøjet.





Nu er der endelig gjort op med de forhadte sanktioner på køre- og hviletidsområdet, som har hvilet over branchen siden 2005 og påført er hvervet urimelige tab og hindringer. Bagatelovertrædelser vil fremover kun udløse proportionale sanktioner - mens deciderede manipuleringer og svindel med kontrolapparat og køre- og hviletider straffes hårdt og efter fortjeneste. Det samme gælder snyd med den påbudte brug af de additiver, der skal sikre mod tilsvining af miljøet. I 2018 forventes hammeren at falde hårdt, men retfærdigt, over branchens syndere – og dette har tilsvarende været et led i DTLs kamp mod den ulige konkurrence.





Vognmandserhvervet plages i stigende grad af overfyldte rastepladser med stærkt begrænset adgang, forbudstider for vindmølletransporter, stigende trængsel med stigende personbilstrafik hele døgnet rundt. Tabt produktivitet, tabt arbejdsfortjeneste og dyre overarbejdstimer.





Men infrastrukturproblemerne er blevet skudt til hjørne på Christiansborg til en gang i næste årti - hvilket desværre også har givet kommunerne påskud til ikke at give området den tiltrængte økonomiske bevågenhed på deres område. Det er ikke acceptabelt, og derfor vil DTL i det kommende år presse yderligere på for at få samfundet til at indse, at den fysiske infrastruktur er en uomgængelig del af det velfærdssamfund, som alle taler om. På linje med vognmandserhvervet, uden hvis hjælp landets borgere og industri ville være ilde stedt.





Jeg ønsker alle en god jul og et godt nytår.





Martin Danielsen





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.