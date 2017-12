EU’s klimaministre og EU-Parlamentet er blevet enige om klimamål mod 2030

Fredag 22. december 2017 kl: 09:31

Af: Redaktionen Dansk Energis viceadministrerende direktør, Anders Stouge, kalder målet for ambitiøst, men ikke urealistisk.- Det er et ambitiøst mål for Danmark. Men hvis vi sætter tidligt ind og samtidig fokuserer på at elektrificere og effektivisere i rette doser, kan vi godt nå det. Nu handler det om at vi erstatter forbrændingsmotoren i vores biler med el og udskifter olie- og gasfyr med varmepumper, siger han.De nationale mål varerier fra 0 til 40 procent. Reduktionsforpligtelsen er fastsat under hensyntagen til velstanden i de enkelte lande, hvorfor lande som Luxembourg, Sverige og Danmark har særligt høje mål. Til gengæld indeholder aftalen fleksibilitet ved, at en række lande kan vælge at gøre en ekstra indsats i de sektorer, der er omfattet af EU's CO2 kvotesystem (energi og industri), og så til gengæld gøre mindre for at reducere CO2 udledningerne i de berørte sektorer (bygninger, transport og landbrug).- Udnytter man den omtalte fleksibilitet vil det blot betyde, at man udskyder nødvendige investeringer til et senere tidspunkt, så det vil vi ikke anbefale, siger Anders Stouge.Aftalen skal endeligt bekræftes af de enkelte landes EU-ambassadører, men det forventes ifølge Dansk Energi at være en formalitet.