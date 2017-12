Færgen mellem Samsø og Sjælland får ny sejlplan

Fredag 22. december 2017 kl: 09:00

Rederiet Færgen præsenterer en ny sejlplan for ruten mellem Kalundborg og Samsø, hvor ændringerne i høj grad stammer fra samsingerne selv. (Foto: Færgen)

Af: Redaktionen Den nye sejlplan for SamsøFærgen mellem Ballen og Kalundborg kommer til at gælde fra 3. januar 2018 og indeholder en række små og store ændringer, der har til formål at gøre livet lettere for både samsinger og turister med retning mod øen. I puslespillet for at få sejlplanen til at gå op har Færgen i vidt omfang taget udgangspunkt i input fra samsingerne selv.





- SamsøFærgen er samsingernes vej imellem Sjælland og deres hjem, og derfor skal de selvfølgelig have medbestemmelse over sejltiderne i det omfang, det overhovedet er muligt. Vi er meget glade for at kunne imødekomme en række af samsingernes ønsker i den nye sejlplan, og derudover glæder vi os over, at trafikken mellem Kalundborg og Samsø aldrig har været større, siger Jonny Hansen, der er terminalchef i rederiet Færgen.





Blandt de større ændringer er, at turene på 75 minutter mellem Kalundborg og Samsø nu er sat til at vare 80 minutter. Den fem minutter længere sejltid skyldes en nødvendig ændring af havnelayoutet i Ballen Havn i 2015, som Rederiet Færgen ikke har haft indflydelse på. Ændringen har betydet, at overfartstiden siden da har været tre-fire minutter længere end oprindeligt planlagt. Færgen er blevet enig med Transportministeriet om at ændre sejlplanen, så der er taget højde for de fysiske forhold i havnen, hvilket gør det muligt for Færgen at overholde overfartstiden. Ændringen er allerede taget i brug på ruten.





Derudover er morgenafgangen fra Ballen flyttet frem fra klokken 7.00 til klokken 6.45 efter ønske fra Samsø Kommune. Ligeledes er eftermiddagsafgangen fra Ballen i lavsæsonen flyttet fra klikken 16.00 til klokken 15.30. Endeligt er morgenafgangen på søndage i lavsæsonen flyttet fra klokken 07.00 til klokken 7.40.





Det samlede antal afgange er også blevet ændret, da sejplanen for 2018 er udvidet i forhold til sejlplanen for 2017. Blandt andet sejles der i 2018 seks ture på alle hverdage i efterårsferien.





Øgningen i antal afgange skal ses i lyset af et år, der har budt på stor vækst i færgetrafikken mellem Kalundborg og Samsø. Således viser rutens senest opgjorte trafiktal pr. 30. november, at der er overført 8,3 procent flere biler sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Dermed har færgetrafikken mellem Sjælland og Samsø aldrig været større. Foruden en række initiativer fra Færgen for at forbedre rutens overordnede færgekoncept skyldes væksten i høj grad de billige færgebilletter, som er udløbet af den politiske aftale om trafiktal ligestilling samt et velfungerende arbejde med at markedsføre Samsø som turismedestination.





Færgen har i 2017 arbejdet sammen med flere turismeaktører på Samsø og støttet en lang række kulturelle arrangementer på øen. Blandt dem Samsø Festival, Samsø Jazzfestival, Årets Kartoffelmad, Årets Vildtret, Samsø Idræt & Kultur samt idrætstilbuddet Sambiosen.





Om Færgen

Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland via i alt syv forskellige ruter. Færgen står desuden bag bookingportalen Dansk Ø-ferie, der samler alle de bedste oplevelser på de danske øer ét sted og gør det muligt at booke både transport, ophold og oplevelser hjemmefra. Det sker blandt andet via såkaldte ø-hop, hvor ophold på flere øer kan kombineres og finde sted under én og samme rejse.







© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.