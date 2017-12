Letbanetoget klippede selv snoren

Torsdag 21. december 2017 kl: 14:45

Af: Jesper Christensen Politikerne pegede samstemmende på, at det havde været en lang og på nogle tidspunkter vanskelig vej at få letbanen ud at køre.









De sagde også, at der er behov for effektive kollektive transportløsninger i en by som Aarhus.









Kim Christiansen opfordrede i sin tale til, at man brugte letbanen så meget som muligt. Jo flere passagerer, jo større ville vilje være til at udbygge letbanen.









I løbet af de næste timer vil vi opdatere denne artikel med et videoklip fra dagens indvielse og turen med det første letbanetog, der kørte med indbudte passagerer.





Fra klokken 11 begyndte togene at åbne dørene for alle, der ville med på en letbanetur - og høre Jørgen Leths stemme på turen fra Aarhus H til Skejby Sygehus.







Rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune Kristian Würtz (tv), folketingsmedlem og transportordfører for Danske Folkeparti Kim Cristiansen og afgående regionrådsformand Bent Hansen.

































