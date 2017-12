Forsvaret får leveret 675 Mercedes-Benz-varebiler

Torsdag 21. december 2017 kl: 12:09

Forskellige opgaver

Aflåste bagagerum og farvel til sorte nummerplader



Af: Redaktionen Tidligere var store lastbiler med bænke på ladet Forsvarets foretrukne køretøj til transport af personel. For få år siden blev det imidlertid besluttet, at transport af soldater på ladet af lastbiler ikke længere var sikkerhedsmæssigt forsvarligt og derfor fremover skulle foregå i mindre køretøjer.Efter en længere udbudsrunde, hvor i alt fem leverandører bød ind, faldt valget på Mercedes-Benz. Både kravene til plads og vægt var afgørende for, at Mercedes-Benz vandt udbuddet. Også totalomkostningerne - de såkaldte TCO – Total Cost of Ownership - vægtede højt.- Når vi som offentlig instans indkøber materiel, ser vi på den samlede pris for køretøjet inklusiv drift og vedligehold. Når vi regner købspris, serviceaftale og omkostninger til brændstof med, var køretøjerne fra Mercedes-Benz de billigste, selvom købsprisen i sig selv måske ikke er, siger Michael Kristensen, der er teknisk sagsbehandler i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.Køretøjerne skal bruges til en række forskellige kørselsopgaver. Omkring en fjerdedel af minibusserne er alene beregnet til administrativ kørsel for Forsvarets styrelser. Disse biler leveres i standardfarven blå og uden særlige modifikationer eller tilvalg. De resterende minibusser leveres med en helt særlig kombination af tilvalg. Alle leveres de i farven sort og med firehjulstræk og automatgear. Desuden er de udstyret med multifunktionsrat, indbygget våbenskuffe, bagagenet og mørktonede ruder bagi. Køretøjerne er ikke indkøbt med henblik på terrænkørsel, men takket være firehjulstrækket kan bilerne forcere bløde underlag og lettere off-road terræn.- Vi er glade for, at Forsvaret har valgt Mercedes-Benz, og vi ser meget frem til samarbejdet. Vi ved, at Forsvaret med rette stiller store krav til deres biler, og vi ved, at vores produkter kan møde disse krav på alle parametre. Så vi er sikre på, at Forsvaret nok skal blive tilfredse, siger Pernille Pedersen, der er Key Account Manager hos Mercedes-Benz Vans, og som har stået i spidsen for udbuddet hos Mercedes-Benz Danmark.Foruden en forbedring af sikkerheds- og ikke mindst komfortniveauet for Forsvarets personel, medfører skiftet fra store busser og lastbiler også en betragtelig gevinst, da minibusserne er både billigere i drift og mere fleksible i brug.Foruden de mange Vito Tourer har Forsvaret bestilt 75 Vito Mixto, som er bygget på samme platform som minibusserne. Dog er der tale om varebiler med både stort bagagerum og plads til fem personer. Forsvarets nuværende varevogne med dobbeltkabine er blot udstyret med presenninger over varerummet, hvilket øger risikoen for eksempelvis tyveri. Varerummet i Vito Mixto er aflåst. Dermed er Vito Mixto en kraftig forbedring af sikringen af værdifuldt materiel.Som noget nyt leveres alle køretøjer desuden på hvide nummerplader i stedet for Forsvarets karakteristiske sorte nummerplader. Faktisk afslører kun de lovpligtige klistermærker på siderne af bilerne, at bilen tilhører Forsvaret. Uden de klassiske sorte nummerplader bliver det dermed fremover sværere at skelne Forsvarets biler fra civile minibusser og varebiler i trafikken.Den overordnede rammeaftale løber over fire år og inkluderer en serviceaftale, herunder løbende vedligehold og periodisk syn af bilerne. Samtidig vil der gennem perioden løbende blive bestilt nye biler, efterhånden som behovet opstår.